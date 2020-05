Camogli: da lunedì riapre il cantiere ex scalo ferroviario

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo l’informativa serale del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

la situazione sanitaria rimane invariata (4 le persone positive al Covid-19: 1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione). Al momento nessun residente in isolamento presso il proprio domicilio.

Oggi mi è stato comunicato il riavvio del cantiere scalo dal prossimo lunedì. Dopo l’interruzione per l’emergenza Coronavirus, sono state messe in atto tutte le procedure necessarie ed obbligatorie per riprendere l’attività, aggiornando il piano della sicurezza che tiene conto del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione da Covid-19 nei cantieri edili disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Volevo infine ringraziare la Rari Nantes Camogli per l’importante iniziativa di solidarietà messa in atto attraverso una raccolta fondi che verrà poi devoluta per l’acquisto di buoni spesa da destinare alle famiglie in difficoltà. Trovate tutte le informazioni necessarie sulla pagina della Rari Nantes Camogli 1914. Grazie.

Buona serata!