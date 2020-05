Borghetto Vara: accolto dal Tar il ricorso del Comune

di Guido Ghersi

La Provincia della Spezia nel giugno del 2019 aveva alzato a 70 km. orari il limite di velocità nel tratto della SP n°566 nel territorio del Comune di Borghetto Vara, dove era stato installato dallo stesso Comune un autovelox.

Ma l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Delvigo, poiché il limite di velocità era solo in quel tratto e non su entrambe le corsie di marcia, si era rivolta al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) per ridurre la velocità a soli 50 km.orari. Finalmente il Tar ha accolto la richiesta del Comune, contro l’ordinanza della Provincia, dichiarando che la stessa “E’ infondata, carente e contraddittoria”. Il sindaco Delvigo ha così commentato: “Mi auguro che non ci siano stati automobilisti che, sanzionati, siano stati mal consigliati da attendere la sentenza prima di pagare la multa, esponendosi a maggiorazioni ed interessi”.