Atp: più corse per Chiavari e Fontanabuona

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Come preannunciato in occasione dell’avvio del nuovo orario per la Fase 2, sono state effettuate le prime e importante modifiche agli orari, a seguito delle richieste arrivate dal territorio. A Levante, su richiesta in particolare dei pendolari della Fontanabuona e su sollecitazione del sindaco di Moconesi Giovanni Dondero, a partire da oggi è stato intensificato il servizio sulla linea 15 che collega Chiavari a Genova Terminal Zaninetta. Sono in totale 10 le corse aggiuntive rispetto al precedente orario. Sempre da quest’oggi è stato intensificato il servizio sulla linea 25 della Val Trebbia, tra Torriglia e Genova Terminal Zaninetta.

“Ringraziamo gli amministratori locali che segnalano disfunzioni e interventi da attuare. E continueremo a monitorare la situazione, anche se siamo contenti per come è stata avviata la Fase 2” – dice Roberto Rolandelli, direttore d’esercizio. Sempre quest’oggi torneranno i controlli anti elusione pe verificare che tutti viaggino con il permesso di viaggio. Gli agenti verificatori opereranno a terra, in prossimità di fermate e capolinea. Da ricordare che il biglietto va validato a penna, non essendo utilizzabili gli apparecchi vidimatori a bordo.

Orario integrato Fontanabuona

Orario integrato Trebbia