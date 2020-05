Sestri: da lunedì E-bikes a noleggio settimanale o mensile

Da Mediaterraneo Servizi, società in house del Comune di Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

Mediaterraneo Servizi da lunedì prossimo, oltre al bike sharing gratuito, mette a disposizione la propria dotazione di E-Bikes per i residenti di Sestri Levante. Già disponibili sul portale del turismo di www.sestri-levante.net per uso turistico, le MTB Atala sono biciclette a pedalata assistita di ultima generazione, con le quali è possibile raggiungere una velocità massima di 25 km/h grazie alla propulsione elettrica. Adatte a diversi livelli di performance saranno fornite con batteria ricaricabile e un’autonomia di oltre 80 km. Mezzi pratici, ecologici ed economici che saranno facilmente usufruibili ai nuovi prezzi stabiliti appositamente per questo periodo. Le tariffe variano dall’affitto settimanale al costo di €uro 30 fino al mensile di €uro 100, e sarà possibile prenotarle via appuntamento scrivendo una mail a info@mediaterraneo.it

“Le richieste pervenute in questi giorni per il bike sharing sono state numerose, ed in larga parte per motivi lavorativi. Proseguendo su questa strada, abbiamo pensato di mettere a disposizione anche le E-Bikes acquistate grazie al progetto Interreg-Marittimo Italia–Francia, che solitamente hanno un uso più turistico” dichiara Marcello Massucco, amministratore della partecipata “Le biciclette elettriche saranno a pagamento ma con un importante sconto – circa l’80% – rispetto ad un noleggio standard: in pratica con poco più di 3 euro al giorno si può abbandonare l’automobile o l’autobus per recarsi al lavoro”.