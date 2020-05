‘Santa’: “Operazione ampliamento spazi esterni”

Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

A seguito del doppio incontro in videoconferenza nella giornata di ieri e in previsione del Consiglio Comunale di questa sera che potrebbe modificarne alcuni aspetti, con la presenza del Sindaco Paolo Donadoni e degli Assessori Emanuele Cozzio e Valerio Costa che ringraziamo per la disponibilità, su proposta dell’Amministrazione si è convenuto per i dehor dei pubblici esercizi quanto segue:

concessione gratuita fino a 20 m² per le attività che abitualmente non richiedono e non utilizzano spazi pubblici, questo per la considerazione che a causa del distanziamento sociale si perderanno molti posti a sedere anche all’interno di bar e ristoranti;

estensione extra, sempre a titolo gratuito, fino al 100% della superficie abitualmente autorizzata, in pratica si potrà ove possibile avere nel 2020 fino al doppio degli spazi esterni per posizionare sedie e tavoli.

Per facilitare l’individuazione di queste superfici, che non potranno essere in alcun modo penalizzanti per le altre attività commerciali limitrofe negli orari d’apertura delle medesime, il Comune di Santa Margherita metterà a brevissimo a disposizione un funzionario esclusivamente dedicato a questo, inoltre il nostro gruppo Ho.Re.Ca. insieme ad Ascom e C.I.V. farà volontariamente da supporto ai nostri colleghi ristoratori in questo fondamentale passaggio, finalizzato al non farci trovare impreparati come categoria per la riapertura promessa dal Governo ai primi di giugno.

Abbiamo sottoposto all’Amministrazione anche la richiesta di una forte riduzione e, in alcuni casi, la totale cancellazione della tassa sull’occupazione del suolo pubblico, nel merito ci è stato risposto che se ne potrà discutere in maniera esaustiva quando il Governo darà delle indicazioni più precise sull’argomento.

Infine abbiamo stabilito che ci saranno, nelle prossime settimane, altri incontri per trovare ulteriori soluzioni, sia di natura economica (ad esempio la Tari) che di promozione turistica, a beneficio di tutto il comparto del commercio cittadino a seguito di questa terribile emergenza planetaria dovuta al virus Covid 19.