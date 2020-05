‘Santa’: nascita di un centro eventi al tempo della pandemia

Le indiscrezioni della vigilia sono confermate e domani a Santa Margherita Ligure non si parlerà d’altro. Il Consiglio comunale, a maggioranza, ha ratificato la variante che consente alla società “Il Mondo srl”, nuova proprietaria dell’ex ospedale di via Arpe acquistato per 10.500.000 da Arte, di apportare alcune sostanziali modifiche a quanto precedentemente stabilito. Si tratta di rigenerazione urbana.

E’ chiaro che i motivi di discussione sono diversi: intanto la mancanza del Puc. Quindi il tema già discusso della piastra ambulatoriale che in tempi di pandemia, secondo più di una persona, meritava un ripensamento rispetto alla scelta di San Siro. Altra novità i negozi di vicinato in un momento che non lascia intuire una ripresa del commercio neppure in futuro. Ma la discussione verterà soprattutto sul Centro eventi (e non più congressi) di cui nessuno sembrava sentire la mancanza. Non solo e non tanto perché Santa dispone di tanti spazi chiusi (sala parrocchiale; cinema centrale, Casa del Mare, sala scuola Rossi,Villa Durazzo e San Giacomo, Hotel Miramare, ex ospedale via Roma), ma anche perché Santa Margherita dispone anche di molteplici spazi all’aperto.

Non ci sarà l’edilizia convenzionata, già prevista nel 25 per cento dei volumi; non ci sarà la piastra ambulatoriale precedentemente prevista in 800 metri; poi ridotta a quella di 200 metri proposta dalla Coop a San Siro. Ci sarà un piano per 110 posti auto di proprietà comunali posteggi e ci sarà un’area di 1.100 metri destinata a un centro eventi con una sala da 500 posti ed una accessoria da 100; ci saranno anche negozi di vicinato cui sarà destinato il 5 per cento dei volumi.

Critiche accese da parte dei membri delle opposizioni.

L’ex ospedale di via Arpe