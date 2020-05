Recco: distribuzione mascherine, termina domani

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 7 maggio con la consegna delle mascherine agli abitanti di via Vastato Vecchia, presso la Palestra Polivalente, si conclude la distribuzione dei kit di dispositivi di protezione a ogni famiglia residente a Recco, a cura dell’Amministrazione comunale. Sono oltre 4.500 i kit di protezione contenenti per ogni componente del nucleo familiare: una mascherina chirurgica, donata al comune dal signor Chris Chen di Taipei attraverso la parrocchia di San Giovanni Bono; 2 mascherine per adulti e 3 mascherine in lycra con filtro per bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, lavabili e riutilizzabili, acquistate grazie alla generosa donazione di un benefattore. Per una quantitativo di oltre 31mila mascherine.Intanto il sindaco Carlo Gandolfo ricorda a tutti coloro che non hanno ritirato o ricevuto a casa i kit, potranno farlo nell’atrio del Comune in piazza Nicoloso 14 nei giorni giovedì 7 maggio, dalle ore 8 alle 13 e dalla ore 14 alle 18, venerdì 8 maggio dalle ore 8 alle 13, sabato 9 maggio, con orario continuato, dalle 8 alle alle 18.

Presso la Palestra Polivalente, via Vecchia Vastato civ. 15, attendendosi agli orari indicati, riceveranno il kit i residenti nelle seguenti vie:

– Via Vecchia Vastato civ. 3 e civ. 9, dalle ore 9 alle 10

– Via Vecchia Vastato dal civ. 10 al civ. 19 compreso, dalle ore 10 alle 11

– Via Vecchia Vastato dal civ. 21 al civ. 50 compreso, dalle ore 11 alle 12

– Via Vecchia Vastato dal civ. 56 al civ. 98 compreso, dalle ore 12 alle 13

Dal 7 marzo a Recco è entrata in vigore l’ordinanza del sindaco Gandolfo che dispone l’uso obbligatorio della mascherina. “Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o altri sistemi di protezione della bocca e del naso, in subordine qualunque altro sistema di protezione quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani” si legge nel provvedimento.

Da 400 a 3.000 euro le sanzioni per i trasgressori.