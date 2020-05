RASSEGNA STAMPA. Portofino, riaprono cantieri e locali

Oggi, mercoledì 6 maggio, auguri a Domenico. Mercati settimanali previsti con solo banchi alimentari: Camogli; Casarza Ligure; Levanto, Santo Stefano d’Aveto, Uscio. Parole: insolenza (insopportabile arroganza; espressione ingiuriosa). Proverbi: “Una parola è poca, due sono troppe”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. ‘Fase 2’: “Portofino ora riparte: lavoro nei cantieri e primi locali aperti”; “Ce la faremo anche stavolta come dopo la mareggiata”; “Coesione territoriale per il turismo in Riviera”. “Recco apre a pesca e nuoto”; “Battelli per San Fruttuoso, stabilite le regole”; “Il Parco dell’Aveto vuol rimettersi in moto”; Il Comune regala notebook al bimbi della primaria”; “Chiavari: la musica dialoga con la satira”; “Dialogo con Cappuccio. protagonisti Luzzati e Marconi-Delpino”; “Il Maggio dei libri è in arrivo con un video”.

Coronavirus: “Donna di Santa Margherita muore a Sestri; esposto per contagi all’ospedale di Rapallo”; “Chiavari, mascherine d’obbligo nelle aree pedonali”; “Ecografo portatile regalato al reparto covid”; “Barriere di sicurezza sulle ambulanze”; “Visite vietate all’Anffas, prima la sicurezza”; “Chiavari la Confesercenti chiede aiuti a fondo perduto”.

Zoagli: elementare Piaggio, avviato il cantiere.

Camogli: vandali nell’ex ospedale. Recco: bando già pubblicato, villa Ansaldo all’asta dopo due gare andate deserte. Recco: gli studenti del Nicoloso pubblicano un libro.