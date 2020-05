Rapallo: lite in piazza della Chiappa, tutta la città ne parla

Come in tutte le situazioni, anche al tempo della pandemia, ci sono commercianti (pochi) che grazie alla loro intraprendenza e alle consegne a domicilio se la cavano; altri (la stragrande maggioranza) soffrono i divieti per evitare i contagi. E’ chiaro che i primi sono più facilmente portati all’ironia, mentre i secondi sono di tutt’altro umore. Stamattina in piazza della Chiappa e via Mazzini, nel centro storico di Rapallo, due esponenti delle due categorie sarebbero venuti a diverbio. Scena piuttosto inconsueta e colorita, raccontata su facebook; si sarebbe conclusa con una fuga. E tutta la città ne parla.