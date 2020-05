Rapallo: la città raccontata al sindaco dagli abitanti

Stamattina il sindaco di Rapallo ha voluto fare un giro in città e ascoltare i concittadini per meglio capire quali sono le loro necessità più impellenti e prioritarie. Dopo un periodo di stagnazione della Nautica acuita dal governo Monti; la batosta del ponte Morandi che ha limitato i flussi turistici, in particolare dalla Francia e dal basso Pimonte; poi la mareggiata che ha spazzato il porto Riva e tutto il suo indotto; ora il coronavirus che sembra essere letale per moltissimi esercizi commerciali.

Le maggiori richieste dei cittadini al sindaco riguardano proprio il mercato del lavoro, le segnalazioni che riguardano persone dignitose che pur nel bisogno stentano a chiedere aiuto.