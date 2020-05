Rapallo: il Pd con i balneari: “La Regione risponda alle domande”

Dal Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il partito democratico di Rapallo intende far propria l’istanza dell’Associazione balneari, che chiede chiarezza in merito alle disposizioni per una prossima apertura dei loro stabilimenti, in quanto è primaria l’esigenza di avere almeno un’idea circa le misure di sicurezza d’adottare.

Ad esempio quali dovranno essere le distanze tra lettini ed ombrelloni, quali le disposizioni sulla sanificazione da effettuare e quali le regole per l’afflusso dei clienti.

Speriamo vivamente che la Regione Liguria possa dare al più presto qualche ragguaglio in merito.

Considerando che ogni Regione ha coste di tipologie differenti e le soluzioni vanno adottate in relazione alle peculiarità del territorio.

Vogliamo tutti ripartire, vogliamo tutti insieme far ripartire il turismo.