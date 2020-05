Rapallo: “Covid, una determina inopportuna”

Da Gianluca Cecconi, Segretario circolo PD Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Come partito democratico riteniamo in questo momento così particolare, che seppur si tratti di piccole somme, come quella destinata alla realizzazione di un video pubblicitario da parte del Comune di Rapallo (per l’esattezza 2.964,00 euro), si potevano e si dovevano spendere questi euro per aiuti alle famiglie e alle imprese.

Non vogliamo entrare in nessuna polemica non vogliamo fare nessuna particolare battaglia, ma costatiamo l’inopportunità della Determina.