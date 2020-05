Rapallo: Cianci chiede la riapertura dei campi da golf

Da Domenico “Mimmo” Cianci riceviamo e pubblichiamo

“Riaprire i campi da golf della Liguria: Rapallo, Sanremo, Castellaro, Lerca, Arenzano, Albissola, Garlenda e Marigola”. È l’appello di Domenico Cianci, candidato alle elezioni regionali in appoggio al Governatore Giovanni Toti. “Al momento le strutture della nostra regione non hanno ricevuto il via libera per ripartire, ma ritengo il golf uno degli sport più sicuri rispetto al pericolo Covid 19: si svolge in maniera individuale, non ha difficoltà a mantenere il distanziamento sociale, si gioca in ampie aree verdi e aperte e non è pericoloso per la propria salute e quella altrui. Per altro mi risulta che, come nel caso di Rapallo, esista già un protocollo per la riapertura ai soci che regola le modalità di accesso e utilizzo degli spazi, azzerando ogni possibile criticità. I circoli rappresentano una risorsa strategica per i nostri territori e per l’economia della Liguria: meritano di ritrovare la normalità e sono certo che il presidente Toti saprà dare loro la risposta che attendono”.

(articolo promozionale)