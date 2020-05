Rapallo: fase 2, filmato e campagna di sensibilizzazione

Un video, a cura del Comune di Rapallo, intitolato “Io c’ero”, ha suscitato molto interesse e apprezzamento; soprattutto per avere evidenziato il lavoro svolto da personale sanitario, pubbliche assistenze, forze dell’ordine, protezione civile e da chi ha lavorato per fornire generi alimentari e quant’altro.

A suscitare polemiche è stato il costo del filmato che riguarda, ma questo non è stato detto, anche una campagna di sensibilizzazione dei comportamenti da tenere nella Fase 2 per un costo complessivo di 2.964 euro. La realizzazione del video professionale, assegnata ad una ditta di Rapallo, ha richiesto, per diversi giorni, il lavoro di quattro persone, compreso l’impiego del drone per le riprese aeree, in un momento di crisi.

Ben venga il sostegno ad aziende locali, come molti politici auspicano. (m.m.)