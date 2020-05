Nervi: “Il porticciolo intitolato a Luigi Ferraro”

Dall’ufficio stampa della Lega riceviamo e pubblichiamo

«In consiglio comunale abbiamo approvato un documento che, fra le altre impegnative, prevede l’intitolazione del porticciolo di Nervi alla Medaglia d’Oro e pioniere della subacquea Luigi Ferraro, illustre genovese e figura straordinaria che portò il nome della nostra città in tutto il mondo. Per Genova deve essere un onore e non, come detto dalle minoranze in aula, qualcosa di cui vergognarsi. Per altro, la medaglia d’oro al valore militare che vediamo sul nostro gonfalone, l’ha ricevuta anche Luigi Ferraro stesso. Nel caso specifico, come imprenditore e fondatore della Technisub, creò lavoro nella nostra città, dove, peraltro, chiamato dal Ministero dell’Interno, organizzò anche i corsi per i sommozzatori dei vari Corpi dello Stato: da quello dei Vigili del Fuoco a quelli di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Le accuse della sinistra a questa persona sono del tutto strumentali. Luigi Ferraro non partecipò mai ad alcuna azione contro italiani partigiani e civili e dialogò con il comitato di liberazione nazionale e la Brigata Stella. Inoltre, vorrei ricordare ai democratici che i responsabili del CNL sottoscrissero una lettera che ne riconosceva indiscutibili meriti per la collaborazione prestata con alto spirito di italianità. Dispiace che venga considerato divisivo ciò che non piace al centrosinistra e che gli stessi democratici abbiano, ancora una volta, dato espressione antidemocratica durante la discussione in aula».

Francesca Corso – consigliere comunale della Lega