Lettere/ “Canonica Camogli, un futuro da casa vacanza”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)

Mi complimento per le foto della facciata della canonica….tra quelli che “dovrebbero” sborsare aggiungerei la Sovrintendenza che, invece, si limita a dare i pareri (spesso contrastanti a seconda del funzionario) ma niente di più. So che si solleverebbero un mare di polemiche, ma perché, come accade con il vicino castello, la facciata, non potrebbe essere con pietre a vista che certamente si trovano sotto l’intonaco? In questo modo non si affronterebbe il restauro ogni 20/30 anni….

Vista la situazione “carenza preti”, vista la location, perché non trasformare la canonica in una casa vacanza, isolandola dalla chiesa? In questo modo la struttura potrebbe dare un utile alla Basilica. In un posto del genere ci sarebbe la lista d’attesa.