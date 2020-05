E’ accaduto in tarda mattinata in via San Giovanni Gualberto a Monleone, importante frazione di Cicagna. Un fuoco di pulizia è sfuggito a chi lo acceso ed ha attaccato due palme. Alle 11.30 sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari che nel giro di un’ora hanno spento il fuoco. Nessun danno a persone e bene immobili.