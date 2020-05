Chiavari: ritornano a pagamento i posteggi blu e lo spazzamento strade

di Giuseppe Valle

Gli automobilisti prestino attenzione perché, come recita l’avviso del Comune, “Con l’avvio della fase 2 dell’emergenza sanitaria, dal 6 maggio tutti gli stalli blu torneranno a pagamento, seconde le tariffe specifiche di ogni zona, e ripartirà anche il servizio di spazzamento meccanico delle strade di Chiavari. Da mercoledì saranno rimessi in funzione i parcometri, che verranno periodicamente sanificati, e tutti gli ausiliari del traffico saranno dotati di dispositivi di protezione (guanti, mascherine, gel igienizzante e visiera in plexiglass)”.