Chiavari: “Mascherine, ecco dove occorre indossarle”

L’importanza dell’uso delle mascherine, messa in dubbio all’inizio deklkla pandemia anche perché erano introvabile, è apparsa via via sempre più importante. Difesa indispensabile sia per difendersi dal contagio, sia per evitare di contagiare. Il sindcao di Chiavari Marco Di Capua spiega dove e quando l’uso è obbligatorio. Relazione anche sulla situazione delle persone positive in città. Ascoltiamolo: “Le persone in isolamento fiduciario sono 68 (9 in più rispetto a ieri). Di queste, 13 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 90 (1 in più rispetto a ieri).

Di queste 90, 85 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia) mentre sono 5 le persone che sono ricoverate in ospedale”.

Prosegue il sindaco: “Ricevo diverse richieste di chiarimenti circa l’ordinanza sull’obbligo di utilizzo mascherina: oltre al centro pedonale (dove c’è la maggior concentrazione di attività commerciali) è obbligatorio l’uso in tutti quei casi dove non si riesce a stare distanti da altre persone almeno due metri: per cui al cimitero si può andare senza mascherina (purché si rispettino i due metri) mentre se si è in coda per entrare in un negozio con marciapiede piccolo e c’è magari fermata autobus con persone in attesa (caso tipico piazza Cavour fermata bus – Banca Intesa – vicinanza supermercati) bisogna indossarla perché i due metri con gli assembramenti di questi giorni (complice i lavori in corso Dante) non vengono rispettati.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale. Non buttiamo al vento i sacrifici fatti.

Dobbiamo convivere con questo maledetto virus”

.