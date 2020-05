Chiavari: la sosta nelle aree blu torna a pagamento

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Marina Chiavari, società partecipata del Comune di Chiavari che gestisce i parcheggi a pagamento, ha adottato tutte le misure necessarie per ripartire con il servizio in totale sicurezza: igienizzazione quotidiana dei parcometri, sanificazione delle aree interne del park Cattaneo e del park Assarotti, dpi per tutti gli ausiliari del traffico.



«Tanta la solidarietà dimostrata dalle aziende del territorio che ci hanno supportato fornendo mascherine e visiere in plexiglass per gli operatori – spiega il vicepresidente di Marina Chiavari, Germano Tabaroni – Per questo voglio ringraziare le ditte E-Spark di Lavagna, Materia di Rapallo, RG Cases di Sestri Levante, Len srl, Lab2Share, oltre al dott. Andrea Foppiano e a Sofia Grassi».