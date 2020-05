Camogli: informativa serale del sindaco

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo l’informativa serale del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

terminato il periodo isolamento presso il proprio domicilio anche per l’ultimo residente rientrato dall’estero, non ci sono più concittadini in quarantena. Per il resto la situazione sanitaria rimane invariata (4 le persone positive al Covid-19: 1 residente da tempo ricoverato in ospedale; 1 residente attualmente ricoverato in ospedale; 2 residenti in isolamento presso la propria abitazione).

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Vi confermo che da stamattina è disponibile sul sito e sulla pagina Fb del Comune di Camogli il modulo per i titolari delle attività di somministrazione cibo e bevande per richiedere l’ampliamento o una nuova concessione di occupazione del suolo pubblico che sarà esentata dal canone Cosap.

In questi giorni i Volontari della Protezione Civile, tra le altre cose, sono attivi con la colonna mobile della Regione Liguria per presidiare le stazioni ferroviarie di Genova.

Continuiamo a essere prudenti e responsabili, a rispettare tutte le disposizioni e le norme igieniche e di sicurezza.

Buona serata!