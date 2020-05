Camogli: in manette per spaccio, denunciato cocainomane

I Carabinieri di Camogli hanno tratto in arresto un 32enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma hanno notato il 32enne mentre cedeva dietro compenso 2 grammi di cocaina ad un acquirente, che contestualmente è stato deferito a piede libero per favoreggiamento personale poiché ha negato agli operanti di aver comprato la droga asserendo invece di averla trovata per terra. La successiva perquisizione domiciliare si è conclusa con il rinvenimento di altri 51 grammi di cocaina, della somma contante in banconote di diverso taglio pari ad euro 640, verosimile provento di spaccio, e del materiale atto il confezionamento delle dosi. Nella mattinata odierna si svolgerà il giudizio con rito per direttissima.