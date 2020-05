Camogli: Bertolucci invitata a risolvere i vecchi problemi

“Vandali all’ex ospedale, danni alla statua simbolo”. Si tratta, a Camogli, dell’opera marmorea dedicata alla benefattrice Felicina Casabona. Da quando è stato chiuso l’ospedale, anni Settanta, si sono susseguite le richieste, in particolare ripetutamente da parte di Agostino Bozzo, di mettere in salvo le statue e i busti dei benefattori contenute nell’edificio e che l’ex arciprete don Ezzelino Barberi si era detto disposto ad ospitare nella casa della Provvidenza (riqualificata, ma incompiuta, che dà alloggio a una ventina di famiglie ed altrettante potrebbe ospitarne a lavori ultimati).

Il Secolo riporta la notizia non specificando quando è avvenuto il danneggiamento: se prima o dopo che è stato aperto al pubblico il parcheggio dell’ex ospedale per sopperire alla mancanza di posti auto dato il cantiere nell’area ex scalo ferroviario. Viene invece spiegato che Silvio Ferrari (ex amministratore camogliese e provinciale quale assessore alla cultura e presidente della Fondazione Teatro Sociale fino al 2018) ha telefonato al sindaco Francesco Olivari (al suo secondo mandato) chiedendogli di coinvolgere Serena Bertolucci (presidente della Fondazione Teatro Sociale da una settimana) per risolvere l’annoso problema della statua di Felicina Casabona che potrebbe essere trasferita al Teatro Sociale. Così – riferisce il giornale – Serena Bertolucci e Francesco Olivari hanno scritto alla Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’ex ospedale, e alla Soprintendenza per perorare lo spostamento della statua.

Ora è logico chiedersi perché tanto zelo da parte di Ferrari e Olivari non sia stato messo in campo molto prima. Da Silvia Bertolucci, tutto sommato, ci si attende la soluzione di problemi maggiori. Il fatto che sia scesa in campo, accettando la presidenza della Fondazione Teatro Sociale, fa sognare intanto molti camogliesi, che sperano possa candidarsi sindaco alle prossime elezioni. Non sappiamo se Bertolucci, che nella sua veloce carriera ha ottenuto ben altri successi che l’elezione a sindaco, aspiri a tale ruolo. Ma certo avrebbe le capacità per risolvere tanti problemi. (m.m.)





Serena Bertolucci