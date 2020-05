Bogliasco: “La mascherina deve coprire naso e bocca”

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Qualche chiarimento su alcuni punti dell’ordinanza del Sindaco del 4/05:su tutto il territorio comunale è obbligatorio indossare le mascherine o altra protezione analoga che copra il naso e la bocca;i bambini al di sotto dei 6 anni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina;

nelle vie o piazze che sono state nuovamente fruibili con tale ordinanza è possibile il transito e lo stazionamento, per esempio per i far giocare i bambini, evitando però gli assembramenti e rispettando le distanze interpersonali;

le zone dei giochi attrezzati per i bambini restano per ora chiuse;

è consentita la pesca in barca con un massimo di due persone per imbarcazione che siano residenti nella stessa abitazione. L’attività di pesca sportiva da terra può essere praticata,e siccome necessariamente prevede stazionamento, questo è possibile purché nel rispetto delle distanze tra una persona e l’altra.

Speriamo di essere stati chiari e siamo comunque disponibili per altri chiarimenti o suggerimenti.