Bogliasco: da venerdì “La spesa sospesa”

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

La Spesa Sospesa

In collaborazione con i Servizi Sociali, la P.A. Croce Verde Bogliasco e La Consulta della Associazione di Bogliasco

L’epidemia di Covid 19 ha causato forti problematiche lavorative per molte famiglie del nostro paese. Per far fronte ai gravi disagi economici in cui queste si trovano si è pensato di organizzare una raccolta di generi alimentari di prima necessità che verranno consegnati da un gruppo di

volontari alle persone segnalate dai Servizi Sociali.

La raccolta alimentare avrà luogo presso la “Basko” di Via Cavour, 35 nelle giornate:

Venerdì 08/05 ore 09:00-12:00 / 15:00-18:00

Sabato 09/05 ore 09:00-12:00 / 15:00-18:00

Domenica 10/05 ore 09:30-12:30

Venerdì 15/05 ore 09:00-12:00 / 15:00-18:00

Sabato 16/05 ore 09:00-12:00 / 15:00-18:00

Domenica 17/05 ore 09:30-12:30

Grazie per l’aiuto che vorrete darci.