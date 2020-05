Balneazione: il 3 giugno tutti al mare. Ora le regole

Sembra che oggi il ministro Boccia abbia anticipato a Toti che il 18 maggio Conte darà via libera alle Regioni di assumere decisioni autonome, anche nel settore turistico. E’ facile pensare che Toti dal 19 si metterà al lavoro per una nuova ordinanza che preveda l’inizio della stagione balneare per il 3 giugno (30 giorni prescritti dal termine della fase 1). Tempo per altro necessario alla maggior parte dei concessionari di preparare gli stabilimenti balneari, fino ad oggi fermi in assenza di disposizioni chiare e scritte.

L’ARPAL. Dal 19 maggio al 3 giugno l’Arpal, una volta ricevute disposizioni in merito, dovrà effettuare i prelievi nei vari punti dell’intera costa ligure, effettuare le analisi e dare ai sindaci, dove il mare risulterà idoneo, i permessi per autorizzare la balneazione. Arpal è pronta a monitorare lo stato del mare; chi effettuerà i controlli assieme alla Guardia costiera è dotato dei necessari dispositivi per evitare il contagio a bordo dell’imbarcazione adibita al compito.

LE MISURE DI SICUREZZA. I concessionari attendono le disposizioni per aprire gli stabilimenti in sicurezza. I due lettini attorno ad un ombrellone saranno posizionati a un metro di distanza tra loro. Ogni postazione composta da un ombrellone e due lettini, sarà posizionata a un metro e venti da quella più vicina. Un metro è la distanza da mantenere al coperto; in spiaggia, cioé all’aperto, le misure di sicurezza dovrebbero essere sufficienti. Quanto alle maschere, che resistano all’acqua di mare, potranno essere indossate quando i clienti lasciano il lettino, col rischio di intercettare altri bagnanti durante il percorso, per fare un tuffo o una nuotatina. Ma queste al momento sono ipotesi, per quanto verosimili.

LE PRENOTAZIONI. Qui l’incognita è rappresentata dall’apertura o meno tra le regioni. Massimo Stasio, presidente Sindacato Italiano Balneari (Sib) e cogestore di diversi stabilimenti da Genova a Chiavari spiega: “Le prenotazioni non mancano; riceviamo molte telefonate che chiedono informazioni e di fissare la cabina. Potremo accettarle solo dopo che ci sarà un’ordinanza. Oltre i clienti le richieste giungono anche dalle regioni a noi vicine. Vedremo se potranno essere soddisfatte e in che misura. Noi concessionari ci sentiamo in grado di gestire la sicurezza dei clienti”.

Naturalmente il 3 giugno potrebbe essere l’intero comporto turistico a partire. La parola chiave in questo senso è sicurezza.



Stabilimenti balneari deserti

LE REGOLE. Mancano le norme cui dovranno attenersi gli stabilimenti balneari