Avegno: chiesta convocazione del Consiglio

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna “Attiva Avegno” riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo Consiliare Attiva Avegno, considerata la mancata approvazione ad oggi degli atti fondamentali di Bilancio dell’ente (Consuntivo 2019 e del bilancio di previsione 2020 incluso il piano finaziario IUC) vista la scelta dell’amministrazione di non effettuare nella fase 1 dell’emergenza “Covid-19” sedute consiliari in videoconferenza, nell’ottica di dare un contributo all’assunzione di decisioni di cruciale importanza per i cittadini derivanti dalle conseguenze prodotte dall’emergenza sanitaria sul tessuto economico e sociale del nostro comune, in data odierna hanno presentato richiesta formale di ripresa dei lavori del Consiglio Comunale.

*****

Oggetto: Fase 2 Emergenza sanitaria da Virus COVID-19, sellecito ripresa dei lavori del Consiglio Comunale. I sottoscritti Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, in qualità di consiglieri comunali del Gruppo Attiva Avegno, nell’ottica di assumere alcune decisioni di cruciale importanza per l’Ente e per i cittadini derivanti dalle conseguenze prodotte dall’emergenza sanitaria sul tessuto economico e sociale del nostro comune

Premesso che dalla data del 10/02/2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Virus COVID-19 dichiarata dal Consiglio dei Ministri, l’attività consiliare è stata interrotta seppur fosse stato possibile effettuare le sedute consiliari in videoconferenza mediante varie piattaforme messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni, come da noi già consigliato e come è stato fatto per molti comuni limitrofi;

Considerato che alla data odierna l’organo consiliare non ha esaminato e quindi approvato i seguenti atti sostanziali e necessari all’ordinaria gestione dell’ente:

–bilancio consuntivo e rendiconto 2019–bilancio di previsione 2020 con conseguente obbligo di gestione provvisoria–approvazione piano finanziario e tariffe IUC (IMU-TARI-TASI) anno 2020–le modifiche al rendiconto 2017 richieste dalla sezione consultiva della Corte dei Conti per la Liguria unitamente alle misure correttive da mettere in atto;e che rimangono ancora da esaminare e portare in approvazione e/o discussione varie interpellanze e mozioni presentate dal nostro gruppo consiliare, il cui termine ultimo di inserimento all’O.G. stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, risulta ampiamente scaduto.

In ragione di quanto sopra esposto sollecitano il sindaco e il presidente del Consiglio comunale Nei modi e nei termini che ritengono più opportuni nel rispetto delle norme di distanziamento sociale per il contenimento del virus alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale non solo in vista delle scadenze amministrative di Legge, previste per le prossime settimane e per i prossimi mesi,ma anche nell’ottica di assumere alcune decisioni di cruciale importanza per l’Ente e per i cittadini derivanti dalle conseguenze prodotte dall’epidemia sul tessuto economico e sociale

.Sicuri di un pronto riscontro