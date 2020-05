Val Graveglia: il masso, crollato senza causare danni

Dal Centro Ambientale Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Museo minerario di Gambatesa: il masso roccioso soprastante la Miniera si è staccato senza creare danni.

In questo periodo di chiusura e di silenzio davvero irreale anche il distacco dell’enorme masso che si trovava sopra la Miniera di Gambatesa sembra non aver causato rumore e soprattutto danni. Da svariati decenni un masso di diaspro si trovava attaccato a una parete rocciosa soprastante la miniera, in terreno di proprietà privata, in una vecchia zona di scavo a cielo aperto della ex-concessione mineraria, e solo negli ultimi anni era stato dichiarato potenzialmente pericoloso, tanto che si era studiato come rimuoverlo in sicurezza, e il Parco aveva anche predisposto un progetto per svolgere l’operazione di distacco, delicata e costosa, e resa complicata anche dall’essere il macigno in terreno di privati.

Nei giorni scorsi i gestori della miniera impegnati, in questo periodo di chiusura al pubblico, in attività di manutenzione sia nell’interno delle gallerie sia nelle parti esterne della miniera, si sono accorti di quanto accaduto e lo hanno documentato con le foto, che confrontate con quelle precedenti, hanno confermato il distaccamento della massa rocciosa dalla parete.

Per gli esperti le forti e intense piogge di fine estate e dell’autunno scorso avrebbero dato il colpo di grazia ad una frattura da cui si sarebbe poi originato il distacco definitivo. Il masso si è sgretolato e adagiato subito ai piedi del versante nell’area dell’ex cava a cielo aperto. Il Parco può tirare un sospiro di sollievo perché si è risolto in modo naturale e “indolore” questo distacco e quindi può impiegare le risorse risparmiate in altre opere di maggiore utilità per il buon funzionamento del Museo Minerario.



“Raffronti fotografici a cura di Maurizio Stuppini – Ski-Mine”