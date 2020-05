‘Santa’: “Ex ospedale, se in sala parto nasce l’auditorium”

Da Marco Delpino, giornalista ed editore, riceviamo e pubblichiamo

In occasione del Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure, programmato per domani pomeriggio alle ore 17, si torna a parlare dell’area dell’ex Ospedale di Via Fratelli Arpe, dismesso otto anni fa e in procinto di essere trasformato in mini-appartamenti, e di alcuni obblighi per gli acquirenti, tra cui la concessione gratuita al Comune di 800 metri quadrati di area per la realizzazione di servizi “socio sanitari”, il 25% di appartamenti realizzati per “edilizia convenzionata” e la concessione a beneficio dei Cittadini di un piano di parcheggi.

Intanto, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, sarà più che mai opportuno far sì che tutti gli 800 metri quadrati previsti nell’ex edificio di Via Fratelli Arpe possano essere utilizzati per realizzare una “piastra sanitaria” degna di questo nome, e non di una “piastrina” di 180 metri quadrati contrabbandata dalla Coop come “regalo” ai Sammargheritesi. Ma la “piastrina” della Coop, si sa, è stata finora usata come il “cavallo di Troia” per ottenere la concessione del nuovo supermercato…

Per questo sarà importante batterci per far sì che tutti gli 800 metri quadrati di Via Fratelli Arpe siano destinati alla Sanità, perché adesso non ci sono più scuse né remore.

Tuttavia, si sono sentite varie “voci” secondo cui l’amministrazione in carica vorrebbe destinare questi 800 metri quadrati alla realizzazione di un “auditorium”…

Di questi tempi, con i cinema e i teatri chiusi, con i congressi saltati e con tutto ciò che ne consegue, la realizzazione di un auditorim sarebbe, oltre che inutile, a dir poco folle.

Ma ci sono altre “stranezze” che circolano in queste ore, in primis la rinuncia da parte del Comune ad avere la quota del 25% di appartamenti di edilizia convenzionata (con la fame di case in affitto calmierato che ci sarà a breve) in cambio di 1.200 metri quadrati da destinare al sopracitato auditorium… (vale a dire il terzo, o il quarto, inutile e inutilizzabile auditorium in Città…).

Sarebbe interessante, a questo punto, conoscere l’opinione (e la posizione), oltre che dell’Opposizione, anche dell’ex Sindaco Angelo Bottino (che è stato il primo a parlare di “piastra ambulatoriale” già nel 1995), dell’ex Sindaco Claudio Marsano (che confermò la “piastra” come “conditio sine qua non”) e dell’ex primo cittadino Roberto De Marchi che fortemente volle destinare a “servizi socio-sanitari” i previsti 800 metri quadrati dell’area di Via Fratelli Arpe.

Queste tre persone godono, infatti, ancora di larga stima da parte di molti Cittadini, che si rivolgono a loro per chiedere autorevoli pareri.

Non vorremmo, infatti, che gli sforzi di 25 anni si volatilizzassero nello spazio di… una prossima seduta consigliare.