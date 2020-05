‘Santa’: domani il Consiglio su Radio Aldebaran alle 21

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure abbiamo 13 persone positive; 17 in sorveglianza attiva; 9 in “quarantena” perché rientrati dall’estero.

La Asl4 ha comunicato un decesso per Covid-19, avvenuto ieri nel reparto Covid di Sestri Levante, di una donna di 82 anni nata e residente a Santa Margherita Ligure.

Domani alle 17:00 si riunirà “a distanza” il Consiglio comunale. I Cittadini potranno ascoltare la seduta dalle 21:00 su Radio Aldebaran oppure rivederla il giorno dopo sul sito dell’Ente.

È iniziata la “fase 2” anche per i bus di Atp,. Sulla nostra pagina informativa il link da cui si possono scaricare gli orari.

Abbiamo sintetizzato le quattro regole di base della Fase 2: limitare gli spostamenti e le uscite; mantenere almeno un metro di distanza dagli altri; utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi o quando si è in coda; lavarsi e disinfettarsi spesso le mani.

Trovate tutto sulla nostra pagina informazioni e notizie utili https://bit.ly/3cUmop6