‘Santa’: covid, le proposte di Pastine, Brunetti e de Giovanni

Domani, nel corso del Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure, verrà discussa la mozione di cui pubblichiamo il testo; è firmata dai consiglieri di minoranza Jolanda Pastine, Fabiola Brunetti e Alessandro De Giovanni.

Oggetto : Emergenza sanitaria e sostegno alla città

I sottoscritti Consiglieri comunali, visto quanto disposto dall’art. 46 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che tratta l’istituto della Mozione, con la presente avanzano la seguente richiesta, al fine di coinvolgere l’intero Consiglio comunale ad esprimersi sull’argomento indicato in oggetto.

Premesso che:

– Nella difficile emergenza che stiamo vivendo, in cui la diffusione del covid-19 sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario, esprimiamo preoccupazione per la salute dei cittadini e per il problema economico che tutti andremo ad affrontare;

– la pandemia di COVID-19 rappresenta non soltanto un rischio per la salute delle persone a noi care, ma ha anche un impatto concreto sulle attività commerciali, sul benessere dell’economia sammargheritese e sulla nostra quotidianità;

– mentre tutti siamo chiamati a confrontarci con la portata mutevole e straordinaria delle sfide imposte dalla pandemia, auspichiamo che le misure di distanziamento adottate, portino il più presto possibile gli effetti positivi sperati perché questa emergenza, che ha già fatto troppe vittime, finisca presto;

– la tematica, fondamentale per il bene comune, andrebbe trattata e discussa di concerto con le Opposizioni al fine di trovare una soluzione ottimale al problema;

– non possiamo non essere preoccupati per la situazione economica che coinvolge tutti i comparti ad ogni livello.

Considerato che:

– La profonda crisi in cui oggi versa la città, deve essere affrontata con misure concrete, compatibilmente con possibili variazioni di bilancio, da doversi attuare, senza ritardo, nel momento in cui verranno sbloccati i fondi oggi vincolati dal patto di stabilità;

– ora che è arrivato il momento di fare i conti con una pandemia destinata a lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva, l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dei nostri concittadini dovrà essere ancora più forte e concreto;

– occorre prestare massima attenzione a tutte le attività economiche che si trovano sul territorio comunale al fine di evitare, o quantomeno mitigare, le conseguenti gravissime ricadute economiche e sociali. Si chiede alla S.V.

– di coinvolgere l’intero Consiglio comunale in un ampio dibattito in merito al tema in mozione;

– di impegnare la Giunta comunale a istituire, in accordo con l’Opposizione, una Commissione speciale, composta da membri esterni alla politica istituzionale in rappresentanza della società civile e di tutte le categorie produttive e sociali, guidata da un Commissario con pieni poteri che riferisca costantemente al Presidente del Consiglio comunale coordinandosi per suo tramite con il Consiglio stesso, al fine di valutare soluzioni per la ripartenza economica ed il sostegno alle criticità;

–- di creare una “liquidità solidale” facendo intervenire quelle parti sociali e quei cittadini che ne hanno le possibilità ad investire sul futuro di Santa Margherita Ligure, ad esempio attraverso l’emissione di BOC (Buoni Ordinari Comunali)

– di adottare una delibera con la quale dilazionare i termini di pagamento dei Tributi e di altre entrate patrimoniali, quali COSAP e Canoni di locazione o canoni concessori di immobili comunali, oltre alla sospensione di quanto dovuto relativamente a rette degli asili nido e parcheggi;

– di sospendere temporaneamente il prelievo fiscale IMU che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività turistiche, commerciali e artigianali, in considerazione del fatto che tali immobili non producono, attualmente, reddito; –

– di rimodulare la TARI, con esenzione dal pagamento per tutto questo periodo di emergenza, tenendo comunque conto dei mesi di chiusura di tutte le attività artigiane e commerciali, anche in relazione alla – certamente minore – produzione di rifiuti; –

– di sospendere totalmente la tassa di occupazione di suolo pubblico aree pubbliche (suolo pubblico per dehor, spazi ambulanti, tavoli, sedie e tende), compreso il pagamento del suolo pubblico in caso di lavori edili nonché per qualsiasi forma di pagamento come prevista da questa amministrazione;–

– di sospendere le sanzioni ed interessi per ritardato pagamento, nonché la sospensione fino al 31/12 del pagamento delle cartelle pregresse e degli avvisi bonari in ragione della necessità di concedere termini più ampi per i versamenti ed adempimenti; –

– di sospendere l’imposta di soggiorno per il 2020; –

– di fornire un aiuto concreto alle pubbliche assistenze, alle quali non può che andare il ringraziamento di tutti, mediante la promozione di raccolte fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, anche attraverso contributi economici comunali;–

– di promuove e favorire le raccolte fondi a favore di famiglie, imprese e professionisti come sostegno per fronteggiare l’emergenza coronavirus;

– di predisporre adeguati metodi di sostegno al reddito, dal momento che gli strumenti come cassa integrazione e similari hanno avuto da parte del Governo risorse limitate; –

– di favorire una campagna promozionale a favore della totalità delle attività di Santa Margherita Ligure, in un’ottica turistica ivi ricomprendendo anche il settore artigiano come valore culturale imprescindibile.

Con osservanza.

Progetto Santa Insieme con Voi

Iolanda Pastine

Fabiola Brunetti

Alessandro De Giovanni