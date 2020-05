‘Santa’: “Ambulatori, indispensabili gli 800 metri” (2)

Da Roberto De Marchi, già sindaco di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Con la speranza che la cosiddetta “fase due” non si interrompa e proceda verso la successiva, le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero iniziare una fase riflessiva circa gli indirizzi verso cui puntare per lo sviluppo delle proprie Comunità e dei servizi loro dedicati. E si tratta, a mio parere, di impostare l’analisi della realtà e del suo divenire in modo completamente diverso rispetto alle abitudini ed ai riferimenti del passato.

Infatti, il pericolo rappresentato dalla pandemia si è incaricato di dimostrarci che i criteri di gestione della cosa pubblica debbono parametrarsi su ipotesi assolutamente nuove che siano improntate molto più che nel passato alla pre-visione degli scenari.

Ad esempio, è ipotizzabile che l’uso scellerato che l’uomo ha fatto del territorio a livello mondiale, renderà possibile il ripetersi periodico di crisi simili a quella attuale ma con microorganismi via via differenti verso i quali sarà necessario, ogni volta, approntare terapie diverse.

Tantum ergo, il tema della prevenzione e del blocco rapido delle evenienze sanitarie diventerà centrale nella difesa delle Comunità.

E’ certamente vero che le disposizioni generali sono prerogativa del livello legislativo ed operativo nazionale, ma esse caleranno sulle Autonomie Locali tanto più positivamente quanto più quest’ultime si saranno rese qualitativamente capaci ed efficienti nel recepirne le opportunità.

Per tradurre in concreto questi aspetti prendo ad esempio l’interessante occasione offerta dallo sblocco della “questione Coop” a Santa Margherita Ligure.

E’ infatti del tutto evidente che lo scenario lì è completamente cambiato rispetto all’era pre-covid.

Oggi abbiamo imparato e quindi sappiamo (e lo dovrebbero sapere soprattutto gli Amministratori pubblici) che la medicina territoriale e la sua riqualificazione sono strategiche nel bloccare le prime, pericolose fasi di una pandemia.

I Medici “di base” svolgeranno sempre più un ruolo centrale nella prevenzione e nella diagnosi precoce e lo potranno fare solo se in stretto contatto con le strutture ospedaliere anche al fine di non intasarle e bloccarle nella loro efficiente capacità di risposta terapeutica.

Me se è così (ed è così) la vicenda della piastra ambulatoriale a Santa Margherita torna ad essere decisiva nella realizzazione di questo obbiettivo.

E’ sempre inopportuno presentarsi come la Cassandra dell’io l’avevo detto, ma in tal caso correrò questo rischio per sottolineare come la “Casa dei Servizi Sanitari” che la mia Amministrazione aveva immaginato come sbocco e contropartita al cambio di destinazione della struttura ospedaliera di Via F.lli Arpe aveva proprio questo scopo: divenire un punto di riferimento centralizzato per la Medicina territoriale ed emergenziale della nostra Cittadina.

Questo obbiettivo può essere oggi confermato con ulteriori elementi rafforzativi alla luce dell’esperienza pandemica.

Lasciamo la piastra ambulatoriale lì dove attualmente è e puntiamo, per la nuova, sugli spazi dimensionati in 800 metri quadrati come li avevamo individuati nel 2012.

Addirittura potremmo non focalizzaci sulla sede che allora avevamo stabilito potendo esserne segnalata altra egualmente efficace.

E chi conosce quanta passione avevo impegnato per la realizzazione di un Auditorium della Musica capirà quanta amarezza possa provare nel rinunciarvi.

Ma questa è la realtà che l’esperienza vissuta ci impone.

Ci è stato dimostrato che senza vita non ci sarà arte, letteratura, musica.

E la vita dei nostri Nonni, Padri e Figli non possiamo scambiarla con null’altro.