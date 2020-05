Regione: cassa integrazione, 50.538 ore

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Come ogni giorno, anche oggi Regione Liguria trasmetterà entro la serata all’Inps le ore di cassa integrazione decretate: ammontano a 50.538 le ore rendicontate oggi relative a 480 lavoratori di 216 aziende. Sono le domande approvate solo oggi, che si sommano alle altre approvate nelle settimane scorse. Generalmente l’Inps approva l’acquisizione il giorno dopo. Decretazione e trasmissione non si sono mai fermate, neanche nelle giornate di sabato e domenica.

Fino al 2 maggio Regione Liguria ha decretato e trasmesso all’Inps 1.920.664 ore relative a 26.907 lavoratori di 12.416 aziende, per un totale di 15.557.378,40 euro. Su 12.416 domande processate e trasmesse, INPS ne ha autorizzate 7.686.

La cassa in deroga è destinata alle aziende che non possono accedere agli ammortizzatori sociali ordinari, come cassa integrazione ordinaria, Fondo integrativo strutturale dell’INPS e Fsba, fondo strutturale degli enti bilaterali destinato agli artigiani.