Recco: via libera a pesca sportiva e nuoto in forma individuale

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

In vigore fino al 17 maggio, la nuova ordinanza del sindaco Carlo Gandolfo proroga alcune disposizioni e ne precisa altre, in linea con le misure adottate da Regione Liguria.

Restano interdetti al pubblico i seguenti luoghi idonei a potenziali assembramenti:

– Tutta la linea di costa, dell’arenile, delle spiagge, delle scogliere e dei moli, dalla spiaggia dei Genovesi alla spiaggia di Mulinetti;

– Lungomare Marinai d’Italia, Belvedere Tenco, Lungomare Bettolo, Largo dei Mille, Passeggiata Punta S.Anna, Lungomare Italia.

Tra le altre misure adottate: sono consentite le uscite in barca per massimo 2 persone che abitino nella stessa casa; è ammessa la pesca sportiva e sono consentite le attività sportive acquatiche in modalità individuale, dalle ore 6 alle 22, con assoluto divieto di sostare sugli arenili.

Ordinanza 4 maggio 2020