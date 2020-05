Recco: “Leggere … anche in Digitale”, attività della biblioteca D’Aste

Dal Comune di Recco, ufficio Cultura, riceviamo e pubblichiamo

In questo particolare momento, in cui le persone passano la maggior parte del tempo in casa riteniamo sia importante mettere a disposizione dell’utenza contenuti culturali in formato digitale, promuovendoli attraverso i canali di comunicazione social networks.

Nonostante siano chiusi al pubblico, vogliamo restare vicini ai nostri utenti e crediamo che la cultura non si debba fermare.

Il Comune di Recco in collaborazione con la Cooperativa Le Macchine Celibi, promuovono il progetto “Leggere…anche in Digitale” che porterà a casa dell’utenza contenuti e servizi digitali delle Biblioteche aderenti alla rete bi.G.met (Biblioteche Genova Metropolitana).

Per quanto riguarda la condivisione di contenuti la Biblioteca Ippolito D’Aste pubblicherà un post al giorno sulla pagina Facebook, con istruzioni, link utili, tutorial, suggerimenti di lettura e materiali digitali fruibili direttamente da casa.

La proposta sarà variegata e rivolta a tutte le età.

Per quanto riguarda i piccoli lettori un appuntamento a settimana sarà dedicato ai laboratori creativi e uno alla lettura di favole e storie che i bambini potranno seguire direttamente sulla pagina Facebook della biblioteca.

Siamo alla continua ricerca di volontari che diano voce alle nostre storie, oltre ai bibliotecari e ai volontari Nati per Leggere che già supportano questa attività.

Tutti gli utenti che desiderano contribuire ci contattino via mail, saremo lieti di inserirli all’interno del nostro staff virtuale di ”prestatori di voce“.

E’ stato attivato un canale Youtube ( https://www.youtube.com/channel/UCmK3sTeZPpdL9NRcY4Tqdag) nel quale potrete trovare più facilmente i contenuti video che la Biblioteca propone.

Novità assoluta il “Club del Libro Virtuale” dove utenti e bibliotecari possono continuare confrontarsi virtualmente su varie proposte di lettura. Ogni settimana verrà proposto un titolo da discutere.

Per tutti gli utenti inoltre verranno pubblicizzati i servizi e i contenuti digitali disponibili sul catalogo bi.G.met (Biblioteche Genova Metropolitana).

Utili tutorial spiegheranno agli utenti come accedere al prestito online di e-book, audiolibri, edicola, film, corsi di e-learning, audio, musica e molto altro.

In questo difficile periodo inoltre sarà possibile iscriversi alla Biblioteca Digitale direttamente online sul Portale www.bibliotechedigenova.it

Per l’assistenza ai servizi digitali saranno disponibili i Bibliotecari con attività di reference da remoto, dal Lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 16.00,contattabili tramite mail bibliorecco@gmail.com o su Messeger Facebook Biblioteca civica Recco “Ippolito d’Aste”.

Entro il 18 maggio saranno rese note le misure organizzative approntate per favorire una graduale riapertura dei servizi, resi in maniera tradizionale.