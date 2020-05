Recco: “Fondo di sostegno alle locazioni commerciali”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di Civica, riceviamo e pubblichiamo

Al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, Civica ha richiesto la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per poter affrontare, sempre nell’ottica di una seria collaborazione istituzionale, il tema della fiscalità locale e quello relativo alla ripresa delle attività economiche.

Sull’apllicazione dell’Imu occorre attendere il decreto governativo di prossima emanazione. Le norme ivi contenute consentiranno ai comuni di ricalibrare le date di scadenza per assolvere al debito d’imposta.

Si tratta di un facoltà che i comuni potranno esercitare con apposita deliberazione di Giunta, adottata ai sensi della podestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto legislativo 446/1997.

In materia di Tari, mi farò nuovamente interprete della proposta di sospendere il pagamento della tassa sui rifiuti da parte delle utenze non domestiche, fissando al 30 gennaio e al 30 aprile 2021 la scadenza della prima e della seconda rata per gli importi dovuti nell’anno 2020.

Il comune potrà neutralizzare eventuali sofferenze di cassa attraverso anticipazioni di liquidità da parte dello Stato, con il concorso di Cassa Depositi e Prestiti.

In difetto di un intervento statale, il comune potrà sempre fare ricorso al sistema bancario; questa ipotesi comporterebbe il dover farsi carico di tassi d’interesse compresi tra lo 0,50 e l1%, da applicare su quanto dovuto dai contribuenti.

Inoltre, chiederò al sindaco di prendere in considerazione con ogni consentito favore la nota di chiarimento di Ifel (Centro studi di Anci) in materia di agevolazioni sulla Tari, anche per la parte relativa alla riduzione della quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche.

È possibile introdurre questa agevolazione, evitando che gli effetti economici della riduzione “una tantum” ricadano sugli altri contribuenti e siano “assorbiti” all’interno del bilancio d’esercizio.

Più in generale, ritengo che vi sia la necessità di attribuire al tema della ripresa economica il profilo di un progetto organico, alla cui stesura chiamare tutti i soggetti interessati e le professionalità che Filse, Anci e le associazioni di categorie maggiormente rappresentative del tessuto produttivo, sono in grado di fornire.

Nel mentre si rende necessaria l’adozione di misure emergenziali quali, ad esempio, l’istituzione di un fondo per il sostegno alle locazioni commerciali, finanziato con risorse da trovare nel bilancio comunale.