Recco: domani e giovedì distribuzione di mascherine

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo



Si completa giovedì prossimo l’imponente lavoro di consegna dei kit di mascherine a tutti i nuclei familiari presso i punti di distribuzione fissi e mobili dislocati sul territorio cittadino.

Intanto, mercoledì 6 maggio potrà presentarsi per ritiro dei dispositivi di protezione, nelle postazioni allestite in via Vecchia Vastato, nella palestra polivalente, e nell’Ufficio Anagrafe, un rappresentante per ogni nucleo familiare, munito di un valido documento di riconoscimento attenendosi agli orari indicati per via di residenza. Il sindaco Carlo Gandolfo ringrazia tutti i volontari della Protezione civile, gli scout, i carabinieri in congedo, i dipendenti comunali e i consiglieri comunali di maggioranza per il prezioso lavoro.

Palestra Polivalente, via Vecchia Vastato n. 15:

– Piazzale Goffredo Mameli, dal civ. 1 al civ. 5 compreso, dalle ore 10 alle 11

– Piazzale Goffredo Mameli dal civ. 6 al civ. 8 compreso, dalle ore 11 alle 12

– Via Gian Battista Revello, dalle ore 12 alle 13

– Via Vastato dal civ. 1 al civ. 17 compreso, dalle ore dalle ore 12 alle 13

– Via Vastato civ. 20 e civ. 22, dalle ore 14 alle 15

– Via Vastato civ. 24 e civ. 26, dalle ore 15 alle 16

– Via Vastato civ. 42, dalle ore 16 alle 17

– Via Vastato dal civ. 44 al civ. 76 compreso, dalle ore 17 alle 18

Comune, presso Ufficio Anagrafe, piazza Nicoloso 14

– Via Quattro Novembre, dalle ore 9 alle 10

– Via Romana, dalle ore 9 alle 10

– Via Trieste, dalle ore 10 alle 11

– via Vittorio Veneto, dal civ. 6 al civ. 28 compreso, dalle ore 11 alle 12

– via Vittorio Veneto, dal civ. 36 al civ. 51 compreso, dalle ore 12 alle 13

E’ possibile ritirare il kit delegando una persona che si dovrà presentare presso il punto di distribuzione nel giorno e nell’ora indicati per la via di residenza, munita di delega cartacea a firma del delegante, di un documento valido di riconoscimento personale e della copia del documento di riconoscimento del delegante, anche in foto sul telefono. E’ consentito che un’unica persona presenti più deleghe per il ritiro.