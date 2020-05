Recco: “Anpi, i viaggi del 1995 e nel 2005-2006”

Da Anpi Recco sez. Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Cari Amici,

come promesso all’Anpi di Recco , in occasione della preparazione della commemorazione del 25 aprile appena scorso, vi scrivo un breve riassunto dei viaggi che feci nel 1995 con gli amici dell’Anpi di Genova e del Levante e nel 2005 e 2006 con i membri dell’Aned di La Spezia insieme al sindaco della stessa città e al sindaco di Sarzana e agli alunni del Liceo locale accompagnati dal professore di Storia con cui avevano elaborato una ricerca sulla Resistenza.

Maggio 1995

Partimmo all’alba del 3 maggio da Genova per dirigerci innanzitutto a Bolzano per commemorare il monumento ai deportati del campo di “transito” Dulag. Il 4 proseguimmo per Linz, in Austria, dove visitammo subito il campo di concentramento di Mauthausen-Gusen. Ricordo la piazza immensa in cima all’alta collina e la cava di granito sotto, motivo dei lavori forzati che caratterizzarono questo lager. Il giorno dopo fummo tutti presenti lì, insieme a gruppi di vari paesi europei, per la commemorazione dei 50 anni dalla Liberazione del lager. Ricordo il silenzio profondo che penetrava con dolore nel cuore nei momenti di pausa tra un racconto e l’altro e il vento che soffiava forte sull’ampio piazzale tra le bandiere di tutti i colori. Eraldo Olivari e Ruby Bonifiglioli guidavano il ns gruppo. La mia prima esperienza di conoscenza diretta di un lager, accompagnata da persone amiche e di spessore storico come loro, fece di quei momenti un ricordo indelebile che mi commuove ancora.

L’esperienza si concluse con la visita ad un altro luogo che potrei definire solo surreale, nel senso che la mente non poteva accettare come reale ciò che venni a sapere di uno dei castelli rinascimentali più belli dei dintorni di Linz, il Castello di Hartheim. Confiscato dai nazisti nel 1938, tra il maggio del 1940 e il settembre del 1941 divenne uno dei luoghi più importanti per la messa in pratica del programma nazista di “eutanasia” Aktion T4: 18.269 persone furono qui uccise nella camera a gas perché affette da malformazioni, handicap fisici o psichici o malattie genetiche, spesso bambini, poi, anche deportati malati, denutriti e feriti, tutte vite considerate dai nazisti “indegne di essere vissute”. Non ci sono parole per esprimere tutto ciò , forse solo un profondo silenzio di rispetto è degno di questo luogo.

Maggio 2005

Partimmo i primi di maggio da La Spezia con un numeroso gruppo organizzato dall’Aned locale in direzione delle prime 2 tappe del nostro pellegrinaggio, Bolzano e Mauthausen, per poi proseguire verso la Repubblica Ceca e raggiungere Praga dove visitammo insieme il quartiere ebraico storico, lo Josefov, dove Hitler confiscò i beni della comunità ebraica e gli oggetti sacri delle Sinagoghe con l’idea criminale di farne il “Museo della Razza Estinta”. Da quel quartiere furono deportati in massa i primi ebrei verso la fortezza storica dell’ex-impero austriaco di Theresienstadt (Terezin) a nord della città: solo il numero dei bambini internati lì, e poi ulteriormente deportati ai lager, fu di 8.000 di cui solo 242 sopravvissero. Visitammo con compostezza questo luogo davvero surreale e poi tornammo in città per visitare il vecchio cimitero ebraico e l’attigua sinagoga Pinkasova dove sono conservati i “disegni dei bambini di Terezin” e dove le pareti dell’aula principale sono completamente ricoperti dalle scritte di tutti i nomi degli ebrei praghesi deportati e morti nel lager. Non ci sono parole per esprimere cosa si prova lì dentro, la commozione ti travolge e blocca qualsiasi parola in gola, anche a distanza di anni.

I giorni dopo partimmo per la Polonia, per un luogo altrettanto sconvolgente, Oswiecim. Alcuni si domanderanno che luogo sia: semplicemente, Auschwitz…quell’anno non un solo cartello scritto in questa versione tedesca dal nome in polacco…il rifiuto di sentire anche solo pronunciare la lingua dei criminali è ancora radicato nei cuori, mi venne giustamente suggerito di parlare solo in italiano o in inglese e non far trapelare di sapere la lingua tedesca. Seguiamo quindi le indicazioni stradali per Oswiecim nei dintorni di Cracovia: durante il tragitto guardiamo il video dei giorni della Liberazione del lager: nonostante visto varie volte in Tv, in quel luogo mi sconvolge ancora di più, le lacrime sgorgano dai miei occhi senza controllo. Arrivati al campo di concentramento, oggi centro di documentazione talmente importante da essere stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità, iniziamo la visita…ancora una volta la commozione mi travolge al punto di non riuscire, nemmeno a distanza di anni, a trasformare in parole le emozioni provate. Ricordo il vento gelido che soffiava contro i nostri corpi, ininterrottamente su tutta l’immensa superficie del campo, ricordo il fango per terra e le baracche piene di scarpe, abiti e oggetti personali sequestrati ai deportati, ricordo la nostra guida che piangeva. Non si può capire fino in fondo se non si sperimentano queste sensazioni sul posto…io penso che tutti dovrebbero fare questa esperienza diretta almeno una volta nella vita per capire davvero…prima di tutto proprio quelli che hanno ancora l’arroganza di dire che l’Olocausto non è esistito e tutti quelli che non si indignano nel sentirli fare queste dichiarazioni.

Tornammo lentamente in Italia e, lungo il percorso, ci confrontammo ore e ore su quello di cui eravamo stati insieme testimoni e si legarono amicizie importanti sulla base di questa condivisione di idee ed emozioni.

Maggio 2006

Partimmo ancora una volta da La Spezia col gruppo organizzato dall’Aned locale, ma, questa volta, meno numerosi, senza studenti e amministratori, ma con un uomo speciale, sopravvissuto al lager e alla “marcia della morte” alla fine della guerra.

Iniziammo il pellegrinaggio con la visita al campo di concentramento di Dachau, alle porte di Monaco di Baviera, il primo campo già attivo prima della guerra, dal marzo 1933, per la deportazione di oppositori politici, rom, mendicanti, senzatetto, omosessuali, testimoni di Geova, emigranti. Invito tutti a documentarsi su questo lager in quanto inizialmente pensato come luogo di internamento di persone ritenute pericolose o fastidiose per la sicurezza e la tranquillità sociali in un contesto non bellico…

Poi andammo a Furth im Wald, in un piccolo villaggio vicino alla frontiera tra Baviera e Repubblica Ceca: tra casette colorate e bosco idilliaco, improvvisamente due pilastri collegati dall’arco di ferro “Arbeit macht frei”, il ghiaccio nel cuore, freddo come la neve che copriva il percorso che portava al monumento commemorativo. Lì, il nostro amico, sopravvissuto al duro lavoro alla cava, si fermò lungamente, cercando di sopportare il dolore del ricordo.

Proseguimmo per Norimberga dove vedemmo dall’esterno il Palazzo di Giustizia, sede dello storico Processo del Tribunale Militare Internazionale tra il 20.11.1945 e il 1.10.1946. La successiva esperienza in questa città ci aspettava al Centro di Documentazione del Palazzo dei Congressi del NSDAP, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. L’esposizione permanente, “Fascino e Violenza”, è allestita in un settore dell’edificio che doveva divenire un enorme palazzo, capace di ospitare fino a 50.000 persone, sede di congressi e parate autocelebrative che si svolgevano nell’attiguo piazzale immenso caratterizzato da strutture di granito ricavato dalle cave di Mauthausen. La mostra affronta il tema molto pericoloso e sempre attuale del potere della propaganda politica sulle menti del popolo.

Il giorno dopo ci aspettava un’altra esperienza molto commovente: l’incontro con il Sindaco e la comunità di Leonberg, un piccolo villaggio nei dintorni di Stoccarda, dove era attiva un’officina di aerei militari nazisti all’interno del tunnel scavato nella collina. Lì il nostro amico ricordava di essere arrivato dopo lunghi giorni di marcia a piedi negli ultimi giorni della guerra…tra i nomi ricavati nel ferro battuto del monumento memoriale ai caduti, c’era anche il suo…grande commozione di tutti nell’annunciare alla locale comunità riunita intorno a noi che invece il nostro amico era sopravvissuto e lì presente con noi. In silenzio, lui mise una rosa tra le lettere del suo nome.

Il giorno dopo proseguimmo per la Francia, in Alsazia. Lì, in uno dei luoghi più idilliaci dei Vosgi nei dintorni di Strasburgo, raggiungemmo il campo di concentramento di Natzweiler. Ci impressionò il timbro delle descrizioni dei fatti avvenuti: il centro di documentazione presentava infatti una serie di didascalie dove venivano sottolineate le responsabilità del regime fascista italiano nell’aver avvallato la pratica dei lager nazisti. Ci impressionò anche venire a sapere che, durante il regime nazista, l’Università di Strasburgo si era specializzata per gli esperimenti scientifici sui corpi umani.

Anche questa esperienza si concluse con ore e ore di scambio di idee ed emozioni fino a rientrare nelle nostre case in Liguria.

Oggi, senza aver mai trascritto in tutti questi anni il racconto di questi pellegrinaggi, mi ritrovo a descrivere ogni tappa con vivo ricordo nella mente e con rinnovata forte commozione.

Spero che il breve racconto dei miei 3 viaggi in alcuni dei luoghi della tragedia del nazifascismo e dell’Olocausto, possano tenere in vita la memoria di una parte rovinosa della nostra storia Europea che abbiamo l’assoluto dovere di trasmettere alle nuove generazioni, affinché , da slogan apparentemente innocui, la società non scivoli di nuovo, senza accorgersene, nel baratro della brutalità assoluta.

Un caloroso abbraccio, Leonora Senarega

Qui sotto potrete trovare alcuni cenni storici

Il campo di concentramento di Mauthausen, denominato campo di concentramento di Mauthausen-Gusen dall’estate del 1940 era un lager nazista, una fortezza in pietra eretta nel 1938 in cima a una collina sovrastante la piccola cittadina di Mauthausen, nell’allora Gau-Oberdonau, ora Alta Austria, situata a circa venticinque chilometri a est di Linz.

Considerato impropriamente come semplice campo di lavoro, fu di fatto, fra tutti i campi nazisti, «il solo campo di concentramento classificato di “classe 3” (come campo di punizione e di annientamento attraverso il lavoro)». Vi si attuò lo sterminio soprattutto attraverso il lavoro forzato nella vicina cava di granito, e la consunzione per denutrizione e stenti, pur essendo presenti anche alcune palla fine dell’aprile 1945 oramai il III Reich è crollato, Hitler stesso è morto. Ordini contrastanti, diserzioni delle SS e crolli improvvisi del fronte rendono l’ordine di Himmler di sterminio totale difficile da attuarsi; inoltre, l’intervento della Croce Rossa e la rivolta organizzata dal Comitato clandestino internazionale dei deportati scongiureranno il massacro totale.

Il 1º maggio la radio diffonde la notizia ufficiale della morte di Hitler, ma le SS continuano imperterrite a gasare. Il 3 maggio i prigionieri notano che i crematori sono spenti e al posto delle SS, che intanto si sono date alla fuga, sulle garitte vi sono poliziotti della gendarmeria locale. Prima di fuggire hanno bruciato i registri del campo e ucciso gli uomini del Sonderkommando, il commando speciale addetto ai forni crematori, nel tentativo di cancellare le tracce dei loro crimini.

La stima dei morti in questo lager è di circa 122.000.

Il lager di Mauthausen, il sabato del 5 maggio 1945 fu raggiunto dalle avanguardie della 3ª Armata americana, che entrano dalla Porta mongola. Fu l’ultimo dei principali campi nazisti a essere liberato.

Il 16 maggio 1945, in occasione del rimpatrio del primo contingente di deportati, quello sovietico, si tenne sul piazzale dell’appello una grande manifestazione antinazista, al termine della quale fu approvato il testo di questo appello, noto come il “Giuramento di Mauthausen”.

“Si aprono le porte di uno dei campi peggiori e più insanguinati: quello di Mauthausen. Stiamo per ritornare nei nostri paesi liberati dal fascismo, sparsi in tutte le direzioni. I detenuti liberi, ancora ieri minacciati di morte dalle mani dei boia della bestia nazista, ringraziano dal più profondo del loro cuore per l’avvenuta liberazione le vittoriose nazioni alleate, e salutano tutti i popoli con il grido della libertà riconquistata. La pluriennale permanenza nel campo ha rafforzato in noi la consapevolezza del valore della fratellanza tra i popoli.

Fedeli a questi ideali giuriamo di continuare a combattere, solidali e uniti, contro l’imperialismo e contro l’istigazione tra i popoli. Così come con gli sforzi comuni di tutti i popoli il mondo ha saputo liberarsi dalla minaccia della prepotenza hitleriana, dobbiamo considerare la libertà conseguita con la lotta come un bene comune di tutti i popoli. La pace e la libertà sono garanti della felicità dei popoli, e la ricostruzione del mondo su nuove basi di giustizia sociale e nazionale è la sola via per la collaborazione pacifica tra stati e popoli. Dopo aver conseguito l’agognata nostra libertà e dopo che i nostri paesi sono riusciti a liberarsi con la lotta, vogliamo:

conservare nella nostra memoria la solidarietà internazionale del campo e trarne i dovuti insegnamenti;

percorrere una strada comune: quella della libertà indispensabile di tutti i popoli, del rispetto reciproco, della collaborazione nella grande opera di costruzione di un mondo nuovo, libero, giusto per tutti;

ricorderemo sempre quanti cruenti sacrifici la conquista di questo nuovo mondo è costata a tutte le nazioni.

Nel ricordo del sangue versato da tutti i popoli, nel ricordo dei milioni di fratelli assassinati dal nazifascismo, giuriamo di non abbandonare mai questa strada. Vogliamo erigere il più bel monumento che si possa dedicare ai soldati caduti per la libertà sulle basi sicure della comunità internazionale: il mondo degli uomini liberi!

Ci rivolgiamo al mondo intero, gridando: aiutateci in questa opera!

Evviva la solidarietà internazionale!

Evviva la libertà!”.