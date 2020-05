RASSEGNA STAMPA. ‘Fase.2’: sprazzi di ottimismo

Oggi, martedì 5 maggio, auguri a Tosca. Mercati settimanali: annullati. Parole: ignorare (non conoscere; asserire di non essere a conoscenza; evitare): Proverbi: “Il latte della mamma in farmacia non si vende”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “In bici, di corsa, in taxi: Rapallo torna a vivere”; “Il sindaco al cimitero con la fascia tricolore”; “Le seconde case di Sestri rimangono sempre chiuse”; “Sul bus mascherine e distanze, controlli della Protezione Civile”; “Mascherina obbligatoria anche all’aperto, esentati solo i bambini”; “Scuole chiuse e ritorno al lavoro, si cercano soluzioni”; “Spesa man, il nuovo eroe a fumetti”; “I ristoratori di Sestri si consultano su web, serve strategia”; “Fincantieri di Riva, ripresa a pieno regime”; “La Trebino di Uscio nei luoghi simbolo dell’epidemia”; “Primo funerale a Soglio”; “Riapre la Hi-Lex Coronavirus: “Due vittime: a Chiavari e a Recco, nuovo decesso al Torriglia”. “Chiavari, la protesta dei commercianti, ora lo Stato ci aiuti”; “35 pacchi alimentari donati dal Comune agli esercenti”.

Sestri Levante: lettera di Italia Viva su sviluppo e servizi. Leivi: grave ragazzo dopo incidente

Calvari: bimbo di otto anni cade dal balcone.