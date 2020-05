Rapallo: “Video Covid, il Comune e i candidati chiariscano”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Avete visto il video sul covid prodotto dal comune di Rapallo?

Commovente, peccato che sia costato € 2.964,00 ai cittadini.

Possibile che in un momento come questo si debbano spendere questi danari?

E’ stato indetto un bando, un concorso per tale realizzazione?

Oppure sono gli stessi che gestiscono le campagne elettorali dei candidati delle regionali??

La domanda vogliamo rivolgerla direttamente a loro, sopratutto a coloro che si sono già ufficialmente candidati per le prossime elezioni regionali.

Determina 397 del 30.04.2020