Rapallo: Rotta, l’Istituto di BioArchitettura e la sostenibilità

L’architetto rapallese Alessandra Rotta è diventata membro dell’Istituto Nazionale della BioArchitettura Inbar e, come tale, fa parte quale commissario in due Commissioni permanenti nazionali dello stesso Inbar: quella per la Formazione (in corso di istituzione per rinnovo delle cariche) e quella per l’Ambiente e la Salute (già insediata ed operativa). Di Alessandra rotta pubblichiamo un articolo su un argomento a lei caro e di grande attualità, quello della sostenibilità.

La sostenibilità nel quotidiano

Parola d’ordine per il futuro prossimo

di Alessandra Rotta

La sostenibilità ha solide e antiche radici che, quasi, appartengono al nostro patrimonio genetico, nonostante oggi sembri essere una proposta di vita innovativa e senza precedenti. Leggiamo insieme alcuni stralci di documenti a noi ben noti ma, forse, dimenticati:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” (1948, Costituzione Italiana, Articolo 9)

“Facciamo l’uomo a nostra immagine, […] e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche. Dio […] li benedisse e disse loro: […] riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”. (Genesi I,26;29)

La nostra cultura, con l’andar del tempo, ha svilito e depauperato sia le parole della nostra Costituzione sia quelle bibliche e solo il Rapporto Bruntland, nel 1987, ha saputo evidenziare, per la prima volta in modo ineludibile, la necessità di ridare interdipendenza ad ambiente e sviluppo: “Ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali sono in via di deterioramento, così come l’ambiente non può essere protetto se la crescita non considera l’importanza anche economica del fattore ambientale. […] L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di fa sì che esso soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità di soddisfacimento dei bisogni di quelle future.”

Ma la dicotomia della quale, ancora oggi, siamo figli e artefici deriva da una progressiva perdita di conoscenza del vero significato delle parole…rileggiamole.

Il verbo biblico dominare ha, in sé, il valore del termine latino dell’agire in qualità di padrone poiché il dominus, il padrone, era colui che proteggeva, difendeva quanto possedeva; in quanto al termine soggiogare esso rimanda al giogo che, posto sulla coppia dei buoi, veniva utilizzato per trascinare l’aratro con il quale si solcava (e tutt’ora si solca) il terreno per renderlo fertile e produttivo: non a caso una accezione di questo termine è porre sotto tutela.

Ed ecco una prima parola magica, quella che – oggi – troviamo negli articoli di leggi e decreti così come nella nostra Costituzione, e non solo nell’Art. 9: tutela.

Tutelare è difendere, salvaguardare contro eventuali danni, qualcuno e qualcosa. E noi – guardando qui al solo ambiente – non abbiamo esercitato la tutela della natura da innumerevoli decenni.

Anzi, abbiamo applicato alla Natura lo stesso concetto che abbiamo applicato a noi stessi: produrre a ritmi frenetici, non si sa bene cosa; correre, verso non si sa bene dove; abbandonare ciò che non serve più e ciò che non corrisponde a standard precostituiti. Le parole chiave dei nostri ultimi cento anni potrebbero essere sfruttare e scartare. La produzione sfrutta le materie prime, sfrutta chi le trasforma, sfrutta chi utilizza il prodotto. L’acquisto eccessivo di beni, imposto dalla catena alla quale siamo soggiogati (e questa volta nella sua accezione più cruda di essere sottomessi) determina, oltre ad una inestinguibile sete di possesso (in tutti i sensi), una marea di scarti. Scarti come rifiuti dell’inutile abbondanza di cui ci circondiamo e scarto come rifiuto di coloro che non ci assomigliano, che sono diversi da noi (e qui la mente corre alle meravigliose parole con il quale Papa Francesco sviluppa questo concetto nella sua Laudato sii)

Ed ecco l’altra parola magica: diverso.

La diversità: è l’anima della vita, l’essenza della terra e della nostra stessa salute.

Diversità è biodiversità, è garanzia che non ci possano essere due cose identiche, ma solo cose “diversamente uguali”.

Cerco di spiegarmi meglio con un esempio che faccio spesso ai più piccoli: prendiamo due cassette di mele; in una ci sono tutte mele gialle, nell’altra tutte mele rosse. Le mele saranno uguali, in ogni cassetta, le une alle altre per colore e forma, anche se, viste nel dettaglio, ciascuna avrà un suo colore e una sua forma; quindi tutte uguali ma tutte diverse. Se poi prendiamo una mela rossa e la mettiamo nella cassetta di mele gialle, ecco che la mela rossa sarà quella “diversa” perché le gialle diventeranno tutte uguali. Idem se prendiamo una mela gialla e la mettiamo nella cassetta di mele rosse. Ma se le cassette sono entrambe di mele, che differenza c’è tra una mela rossa e una mela gialla??? La differenza si percepisce quando si paragona una cosa (o persona) ad una pluralità di cose (o di persone) tra loro “uguali”. Ma in base a cosa si può giudicare se sia migliore la cosa diversa dalla pluralità o la pluralità di riferimento??

Di qui la necessità di rispettare tutto quello che è diverso.

La biodiversità della natura è onnipresente ma l’uomo, incessantemente, cerca di eliminare le differenze per uniformare tutto in criteri e parametri numerici che poco hanno a che fare con la poliedrica applicazione matematica della natura. L’ordine matematico della natura è quello della proporzione, dell’equilibrio; l’ordine numerico dell’uomo è schematizzazione.

Niente, in natura, può essere perfettamente inserito in uno schema: le sue maglie saranno sempre o troppo larghe o troppo strette. Il nostro vivere quotidiano, invece, è tutto imbrigliato all’interno di schemi, freddi e anonimi, che impongono misure, ritmi, gesti e abitudini uniformate. Distanti mille miglia dalla nostra spontaneità…

Ma allora, come risolvere queste discrasie, queste incongruenze???

Applicando nel vivere quotidiano i criteri della sostenibilità ambientale.

La favola bella? No, la realtà delle cose.

La sostenibilità, oggi, non è più una alternativa ma è una esigenza. Indifferibile.

L’essere umano consuma le risorse della Terra più rapidamente della capacità della natura di rigenerarsi. Ed è evidente che, così facendo, il soddisfacendo dei bisogni delle attuali generazioni – realizzato attraverso l’uso indiscriminato delle risorse – compromette il soddisfacimento degli stessi bisogni alle generazioni future. E le generazioni future non sono un qualche cosa di astratto, ma sono i nostri figli e i nostri nipoti che, a causa del nostro irrazionale comportamento, non potranno avere quello che abbiamo noi. Se continuiamo su questa strada, con queste abitudini.

Chiederete: “Come intervenire? Dove intervenire? Chi deve intervenire?” La risposta è univoca: “Comunque. Ovunque. Chiunque.” Riducendo i consumi di ogni tipo: di suolo, di prodotti, di materie prime. In ogni parte del mondo, utilizzando con consapevolezza e continuità le risorse rinnovabili e non solo quelle esauribili. Ognuno di noi, nelle piccole scelte quotidiane: dall’acquisto di prodotti che tutelino lavoratori e ambiente lungo tutta la filiera, evitando di lasciar correre l’acqua del lavandino quando non serve o di riscaldare/raffrescare eccessivamente gli ambienti in cui viviamo.

L’atteggiamento che ognuno di noi deve tenere è quello del piccolo colibrì della favola africana: quando la foresta prende fuoco, anziché fuggire come tutti gli altri animali, torna indietro per portare – nel suo becco – tutta l’acqua che può per contribuire a spegnere le fiamme. Se ognuno porta la propria goccia d’acqua, l’incendio può essere domato.

Coordinare tutto questo non è utopia perchè esiste un’arte che può guidare questo nuovo modo di vivere, dapprima in ogni piccola realtà urbana per poi allargarsi al pianeta intero: la bioarchitettura. Sua caratteristica è la ricerca di integrare le attività dell’uomo all’interno dell’ambiente circostante, instaurando una situazione di equilibrio costante tra natura e costruito, al centro del quale vi è il miglioramento della qualità della vita, attuale e futura, dell’uomo stesso. Non parametri astratti, quindi, ma riferimenti concreti all’essere umano (e vivente, più in generale).

L’equilibrio va instaurato, su queste basi, attraverso scelte urbanistiche che vadano a “ricucire” gli strappi rappresentati da tutte quelle situazioni di degrado ambientale (l’ambiente costruito, magari di fretta, mirando a risparmiare denaro pur realizzando edifici di bassa qualità, con altissimi costi di gestione e di manutenzione) che sono rappresentate dalle periferie, zone non continuativamente fruite delle nostre città, sovraccariche ma altrettanto sovradimensionate.

Il degrado ambientale genera, in maniera quasi automatica e ineluttabile, il degrado umano e sociale; di qui, quella ghettizzazione pronta ad ingoiare migliaia di promettenti giovani che rimangono stritolati da schemi che fagocitano sentimenti, aspirazioni, ideali, valori.

Paragoniamo ora le nazioni industrializzate ai centri urbani, ben tenuti e regolarmente frequentati, delle città dei paesi ricchi e le città dei paesi in via di sviluppo, o sottosviluppati, alle “nostre” periferie: il criterio di intervento rimane lo stesso ma cambia la scala dell’intervento.

Ecco cosa si deve e si può fare… eliminare il degrado e le sperequazioni; in fondo, o in principio, la soluzione è tutta una questione di scala. Se il mio sguardo è concentrato su qualche cosa di molto vicino, posso cogliere dettagli che paiono giganteschi, insormontabili, unici; ma se il mio sguardo spazia su ambiti vasti, posso scorgere altri mille dettagli che, vicendevolmente, si ridimensionano e si sorpassano per ampiezza e gravità.

Più squilibri elimineremo, più identità e biodiversità tuteleremo, più equilibrato sarà il nostro vivere. Con tutti i vantaggi del caso.