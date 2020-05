Rapallo. Cianci a Carannante: “Fai nomi, non infangare”

Da Domenico Cianci, candidato alle elezioni regionali con la lista di Toti riceviamo e pubblichiamo

Ho letto la nota stampa del pluri candidato sindaco, Andrea Carannante, che lancia il sasso e nasconde la mano facendo allusioni su tutti i candidati consiglieri alle prossime regionali in relazione al video promozionale sul Covid 19 richiesto dal Comune di Rapallo e pagato 2.964,00 euro come da determina n.397 del 30/04/2020.

Ci tengo a precisare, con la consueta trasparenza, che io la campagna elettorale la pago con i miei soldi, il video non è mai stato da me commissionato e nessuna delle persone che ha realizzato quel video ha alcun rapporto di lavoro o collaborazione con me.

Invece di infangare tutti i candidati consiglieri alle regionali, indistintamente, invito Carannante a tirare fuori il coraggio e a fare nomi e cognomi delle eventuali connessioni a cui accenna velatamente.