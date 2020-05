Rapallo: “Carannante, un bel tacer non fu mai scritto”

Da Alessandro Puggioni, Consigliere Regionale Lega Liguria – Salvini, riceviamo e pubblichiamo

Ringrazio il Sig. Carannante per avermi messo a conoscenza del costo del video “Io c’ero” fatto dal Comune di Rapallo. La trasparenza é sempre una buona pratica, ma trasparenza vuol dire anche correttezza e quindi invito il Sig. Carannante a fare nomi e cognomi delle persone a cui allude nel suo comunicato.

Altrimenti come al solito si vuole insinuare il sospetto, pratica molto in voga in certe aree politiche che di sospetti e di disinformazioni sono maestre.

Pertanto, rimango in attesa dei nomi altrimenti ritengo che abbia perso un’altra occasione per tacere.