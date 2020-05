Miniera di Gambatesa: rinnovo della gestione alla società Ski Mine

Dal Cea (Centro Educazione Ambientale) del Parco dell’Aveto riceviamo e pubblichiamo

A seguito dell’esito nullo della procedura di gara aperta dalla Suar Regione Liguria lo scorso gennaio per la concessione della gestione della Miniera di Gambatesa, il Parco dell’Aveto, titolare del complesso, ha deciso di accogliere la proposta triennale di gestione formulata dalla società Ski Mine di Tavernole sul Mella (Bs), attuale soggetto gestore del sito dalla sua riapertura al pubblico nel 2016, in scadenza il prossimo mese di giugno.

Infatti in questo momento di chiusura a causa dell’emergenza epidemiologica una gestione può garantire manutenzioni, presidio e custodia dell’intero complesso e la società, nell’ambito dell’accordo sottoscritto, si è subito impegnata a svolgere lavori di manutenzione, opere di riqualificazione e miglioria per riaprire in sicurezza appena la situazione di emergenza lo consentirà. Si approfitterà di questo periodo di chiusura al pubblico anche per studiare nuove iniziative di marketing e di promozione del sito, per farsi trovare pronti per tornare ad accogliere ancora i numerosi visitatori con nuove proposte.