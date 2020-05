Lettere/ “Golfo Paradiso, paese che vai ordinanza che trovi”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata)



Un’ordinanza al giorno toglie il Coronavirus di torno. Dev’essere quello che pensano i nostri Amministratori, i quali non lasciano passare giorno senza emanare qualche nuova ordinanza “a chiarimento” o a “integrazione” di precedenti ordinanze, magari del giorno prima.

Non bastano le regole imposte con i Decreti governativi, non bastano le varianti (siano esse allentamenti, irrigidimenti o anticipazioni) proposte dai Presidenti delle Giunte Regionali (non Governatori): pare esserci una gara tra i Sindaci a chi fa più ordinanze o a chi la fa prima degli altri, salvo poi doverne fare subito dopo un’altra per rimediare a una imprecisione o per aggiungere uno o due commi.

Si fa tanto parlare di comprensorio Golfo del Paradiso, di coordinamento, di politiche condivise, ma ecco che il virus Sars-Cov-2, responsabile della malattia COVID-19, fa riemergere gli individualismi di ogni singolo Comune.

E quello che si poteva già fare a Recco, ad es. camminare in collina, non si poteva fare a Camogli e quello che oggi si può fare a Camogli, ad es. camminare in collina senza indossare la mascherina, non si può fare a Recco, dove la mascherina dovrebbe essere indossata anche praticando attività sportive acquatiche.

Per essere sicuro di non commettere infrazioni un Cittadino di Recco che si dovesse recare a Bogliasco dovrebbe forse studiarsi le ordinanze sindacali di Recco, Sori, Pieve e Bogliasco?

E le varie ordinanze – di qualunque origine esse siano – non brillano certo per la loro chiarezza o coerenza.

Un paio di esempi:

1 – L’Ordinanza n. 105 del 04-05-2020 del Sindaco di Recco al punto 6 dice testualmente:

“Negli stessi giorni saranno vietati gli spostamenti delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le loro seconde case ubicate nel territorio comunale, ad eccezione dei residenti nella Regione Liguria per le motivazioni e con le modalita’ individuate nell’ordinanza della Regione Liguria, n. 25 del 03/05/2020, punto 19.”

E il citato punto 19 recita:

“è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione (omissis); lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;”

Perché non riportare direttamente quanto disposto dal suddetto punto, anziché costringere il Cittadino a cercarselo da solo? E poi, che cosa vieta di fatto il punto 6 dell’ordinanza del Sindaco di Recco?

2 – Con un convivente si può andare in auto, a passeggiare e anche in barca; a curare la seconda casa bisogna andare individualmente. Per quale motivo?