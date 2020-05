Cogorno: venerdì prima distribuzione di mascherine alla cittadinanza

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 8 maggio dalle ore 9, i volontari della Protezione Civile Comunale provvederanno ad una prima distribuzione di mascherine reperite dal Comune di Cogorno volta alle persone residenti che ne siano sprovviste, negli spazi antistanti il Municipio.

La distribuzione è riservata a residenti del Comune di Cogorno, i quali si devono presentare muniti di un documento di identità. L’Amministrazione Comunale si affida al senso civico dei Cittadini nel dare priorità a chi ne è sprovvisto. Tenendo presente che seguiranno altre consegne, si invita la cittadinanza a non creare assembramenti e, nel caso di persone in attesa, a mantenere il distanziamento di almeno un metro.

L’obbligo di proteggere naso e bocca nei negozi e negli altri luoghi chiusi dove è consentito l’accesso del pubblico, è stato esteso a tutto il territorio nazionale, e per il nostro territorio anche negli spazi aperti pubblici o accessibili al pubblico, in presenza di altre persone ed in particolare quando non è garantito il distanziamento fisico.