Chiavari: “Le armi spuntate della protesta”

La grandeure del commercio di Chiavari, capitale del settore nel Tigullio, ha vissuto ieri un suo momento nella manifestazione di protesta cui oggi il quotidiano cittadino ha dato ampio spazio.

All’inizio del contagio molti erano convinti che tutto sarebbe finito in fretta, entro marzo o aprile al massimo; quando è stato evidente che i tempi sarebbero stati lunghi e le conseguenze drammatiche, in tanti avevano detto che dopo la pandemia tutto sarebbe cambiato.

Non è cambiato nulla. Neppure la presunzione di risolvere i problemi affrontandoli singolarmente anziché collegialmente.

Parte dei sindaci hanno protestato contro le ordinanze di Toti perché creavano confusione. Poi ogni Comune si è fatto la sua ordinanzina senza nessun accordo preventivo con i colleghi; in un momento in cui non è certo il caso di strizzate d’occhio a seconda l’appartenenza politica.

Non sarebbe stato meglio che tutti i commercianti e operatori turistici del Tigullio avessero dato vita ad una iniziativa di protesta intesa a far ripartire, garantendo la sicurezza, tutto il settore dell’ospitalità? Non avrebbe avuto maggior attenzione?

Perché è chiaro che, spremi e spremi, soldi non ce ne sono. Le opposizioni a Toti chiedono fondi alla Regione; le minoranze parlamentari chiedono risorse a Conte. I Comuni sono in una morsa tra minori incassi e bilanci da rifare per le maggiori spese da covid.

Tutti sanno che la fascia di popolazione a rischio indigenza è cresciuta e cresce ancora. Il Paese tutto vive un momento nerissimo. Una strategia comune a tutto il territorio, potrebbe convincere Conte, a fronte delle garanzie sulla sicurezza (che vuol dire mascherine, distanze sanificazioni) ad allargare le maglie . Solo un’utopia? (m.m.)