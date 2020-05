Chiavari: grande partecipazione ai corsi on line di “Home Fitness”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

In questo periodo di isolamento forzato, ha riscosso molto successo l’iniziativa “Home Fitness Chiavari” proposta dall’amministrazione comunale per il mese di aprile: 8 lezioni online gratuite di fitness, di circa 30 minuti di ciascuna, per mantenersi in forma e combattere lo stress da quarantena. Più di 500 le persone totali che hanno preso parte ai corsi organizzati da Silvia Lagorio, presidente ed insegnante di Fit2Go.

“Un progetto alternativo per supportare i nostri cittadini in un momento davvero particolare: il fitness ai tempi della quarantena è in streaming, in videochat, con una professionista che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza per aiutare i nostri concittadini a tenersi in forma, a svagarsi comodamente da casa, avvicinando allo sport anche chi non lo ha mai fatto” spiega il consigliere delegato allo sport David Cesaretti, ideatore dell’iniziativa.

“La grande partecipazione e gli ottimi feedback ricevuti ci rendono davvero soddisfatti di aver proposto ai chiavaresi, tra tutte le iniziative sociali che abbiamo attivato come Comune, un servizio di qualità e professionalità. Un ringraziamento va al team di Fit2Go per la collaborazione dimostrata” aggiunge il sindaco Marco Di Capua.