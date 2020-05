I Carabinieri della Stazione di Chiavari, a conclusione di indagini, hanno deferito in stato di libertà per truffa una 52enne genovese, con precedenti di polizia che, in qualità di reale broker assicurativa, procurandosi un ingiusto profitto, faceva stipulare ad una 40enne peruviana una polizza RCA che si rivelava falsa al termine degli accertamenti avviati a seguito di querela da parte della vittima.