Chiavari: covid, i degenti ricoverati sono solo 5″

I numeri sono sempre da Fase 1 anche se spesso ci si aggrappa a percentuali provvisorie e modeste di decrescita per dire che tutto va bene. In Riviera se non fosse per alcuni focolai, le cose non stanno andando malissimo.

A Chiavari il sindaco Marco Di Capua tira le somme della giornata. Su una città di circa 30.000 abitanti i ricoverati in ospedale, si suppone i più gravi, sono solo 5.

Dice Di Capua: “Le persone in isolamento fiduciario sono 59 (4 in meno rispetto a ieri). Di queste, 10 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono sempre 89 (nessuna variazione rispetto a ieri).

Di queste 89, 84 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia) mentre sono 5 le persone ricoverate in ospedale.

Abbiamo avuto 1 guarigione di un uomo portoghese ricoverato alla Stelmilit non residente a Chiavari.

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale.

Non buttiamo al vento i sacrifici fatti. Dobbiamo convivere con questo maledetto”.